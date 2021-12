Incêndio avança em direção a Barreiras

O município de Barreiras registra, há quatro dias, um foco de incêndio em plantas nativas de Cerrado na Serra da Bandeira, nos arredores da cidade, que se espalha na vegetação ressequida, depois de quase cinco meses sem chuvas.

A umidade relativa do ar chegou a menos 12%, na tarde desta quinta-feira, 1º, na região de Barreiras (a 858 km de Salvador), com alerta de ‘grande perigo’ do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) dirigido aos municípios da região do São Francisco, oeste e norte da Bahia, bem como o sudoeste do estado do Piauí. Na quinta, a temperatura foi de 38° C, conforme o Instituto Climatempo, que aponta para esta sexta, 2, 38° C e umidade relativa do ar de 13%. Para este sábado, 3, a previsão é de 39° C e umidade relativa do ar de 12%. Além do clima quente e seco, os ventos desta época do ano ajudam a espalhar os focos.

Nos últimos dias, o fogo estava próximo à estrada de acesso ao aeroporto e perto da BR 242, sentido Luís Eduardo Magalhães. A fumaça prejudicou a visibilidade, afetando o tráfego de veículos nas duas rodovias, o que exigiu maior atenção dos motoristas.

O aviso de perigo do Inmet atenta para o risco no manejo de fogo por possibilidade de incêndios florestais e no cuidado da população com a saúde. “Especialmente quem já tem doenças pulmonares, deve se precaver e manter a atenção”, afirma a médica Antônia Rocha, recomendando consumo constante de líquidos e evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia.

O combate na Serra da Bandeira conta com as equipes do 17º Grupamento de Bombeiros Militares da Bahia, sediado em Barreiras desde o último dia 30. No entanto, o acesso é dificultado nos lugares mais íngremes para os bombeiros e impossível para os veículos com a água para debelar as chamas.

“Estamos procurando meios de acionar o Programa Bahia Sem Fogo, para o envio de aeronaves que podem reforçar o combate”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente e Turismo, Demósthenes Junior, destacando que o envio de aeronaves depende de um relatório técnico do Corpo de Bombeiros. Ele salientou que as equipes do PrevFogo/Ibama de Barreiras, que atuam em parceria com o município, foram deslocadas há 10 dias para reforçar o combate aos incêndios no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, onde devem permanecer por mais algumas semanas.

Novos focos

Em Barra, na região do São Francisco, na quinta, os bombeiros atuaram em novos focos identificados nos sobrevoos das aeronaves que foram deslocadas pelo Programa Bahia Sem Fogo. No 13º dia de ação das equipes na região, 17 bombeiros especializados contaram com reforço de quatro aviões tipo airtractor. Conforme relato dos militares, a maior dificuldade é o acesso, por causa da vegetação densa de Caatinga.

Em municípios vizinhos de Barra, como Xique Xique e Morpará, também foram registrados, nos últimos dois dias, focos de incêndios. Os bombeiros alertam que os moradores destas regiões com alerta de baixa umidade evitem fazer a limpeza dos terrenos com fogo.

adblock ativo