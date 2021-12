Incêndio atinge casa em Barreiras

Um incêndio atingiu um uma residência no início da tarde desta terça-feira, 13, no bairro Vila Brasil, em Barreiras (a 872 km de Salvador). Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, equipes do 17º GBM/Barreiras, foram acionadas via central de emergência, por volta das 12h45. A guarnição levou menos de uma hora para conseguir controlar o fogo.

O imóvel estava vazio e, por conta disso, não há registro de feridos. Também não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O local ficou isolado após o fogo ser debelado.

