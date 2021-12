Homem morre em colisão entre carro e caminhão na BR-020

Um homem morreu após o carro de passeio que ele dirigia colidir contra um caminhão, na madrugada deste domingo, 13, na BR-020, em São Desidério, Extremo Oeste da Bahia. O corpo da vítima ficou preso às ferragens e foi resgatado por bombeiros militares.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu 30 km após o distrito de Roda Velha, à altura do km 107, local para onde as equipes foram deslocadas por volta da 1h50.

De acordo com o órgão, outras duas pessoas estavam no veículo menor e foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da Polícia Técnica, responsável pela perícia e remoção, também foram acionadas para a ocorrência. Não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou o estado de saúde dos feridos.

