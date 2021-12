Homem morre após ser atropelado e cair em canal em Guanambi

Um homem identificado como Pedro Pereira Neto, de 59 anos, morreu, nesta terça-feira, 13, após ter sido atropelado e cair em um canal na avenida Senador Nilo Coelho, na cidade de Guanambi, 481 km de Salvador.

A vítima foi atingida enquanto caminhava pela calçada da via. Após o acidente, tanto o homem, como o veículo, modelo Fiat Siena, dirigido por Marcelo Vieira de Almeida, de 39 anos, caíram no canal, segundo informações do site Agência Sertão.

Ainda conforme o site local, Pedro chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Guanambi (HGG) por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), porém não resistiu.

