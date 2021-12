Um homem de 56 anos foi preso com celulares, relógios, notebooks avaliados aproximadamente em R$ 280 mil, no quilômetro 800 da BR-242, em Barreiras, no oeste da Bahia. A carga era transportada em um ônibus interestadual que vinha de Brasília (DF) e tinha como destino Tutoia (MA). O caso aconteceu na noite desta quarta-feira, 12.

Questionado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista disse que as caixas foram embarcadas na cidade de Brasília (DF) e relatou desconhecer o conteúdo das mercadorias despachadas.

Durante a vistoria da polícia, foram encontrados, entre as bagagens, três caixas com celulares e eletrônicos de última geração, sem a documentação da liberação de uma mercadoria pela alfândega. Ao todo foram apreendidos 20 celulares Iphone 11 Pro Max, 20 Apple Watch Series 5 e cinco notebooks Macbook Pro.

Segundo a PRF, foi possível identificar o remetente e o destinatário dos equipamentos que seriam entregues em Teresina, no Piauí. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Barreiras. Importar produtos sem o pagamento dos respectivos impostos tem pena prevista de um a quatro anos de prisão.

Veja o vídeo da ação da PRF:

Da Redação Homem é preso em Barreiras com R$ 250 mil em eletrônicos

adblock ativo