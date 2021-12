Homem é preso com motocicleta roubada em Riachão Das Neves

Um homem foi preso após ser flagrado conduzindo uma motocicleta roubada e com os elementos identificadores adulterados. A ação foi registrada nesta segunda-feira, 5, no KM 78 da BR 135, trecho do povoado de entroncamento, pertencente ao município de Riachão Das Neves, no extremo oeste baiano.

Durante fiscalização no trecho, os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistaram o condutor de uma moto transitando sem capacete e realizaram a abordagem. Durante o procedimento, a equipe identificou diversas adulterações nos elementos caracterizadores da motocicleta não condizia com placa que estava na moto.

Questionado pelos agentes federais sobre a origem do veículo, o homem informou que havia adquirido há quatro meses, pagando uma quantia de R$2.800, que pertencia a uma mulher que teria adquirido através de um leilão.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

