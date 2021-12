Homem é flagrado com 1.500 comprimidos de rebite dentro de BMW na BR-116

Um homem de 28 anos foi preso por volta das 13h deste sábado, 4, com 1.500 comprimidos de anfetamina - popularmente conhecida como 'rebite'. O flagrante ocorreu na BR-116, trecho do município de Poções, a 448 quilômetros de Salvador.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a droga estava escondida embaixo do banco do carona do veículo, modelo BMW 328i, dirigido pelo suspeito, que não foi identificado. O material estava distribuído em 100 cartelas, com 15 comprimidos em cada embalagem.

Ainda segundo a PRF, o motorista informou aos agentes que é eletricista e comercializa o produto entre os caminhoneiros. O detido informou ainda que comprou o material apreendido por R$ 1.500 e vende as cartelas por R$ 20 e R$ 25.

O homem e o material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, onde a ocorrência foi registrada.

