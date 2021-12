Grade de palestras e debates da Bahia Farm Show 2018 já pode ser conferida

Produtores rurais, consultores, técnicos agrícolas, profissionais e estudantes da área agrícola terão uma vasta programação de palestras, informações e conhecimentos, dentro da programação de palestras da Bahia Farm Show 2018, que será realizada de 20/5 a 2/6, no município de Luís Eduardo Magalhães. Nos cinco dias de evento, está previsto um total de 31 palestras, a serem realizadas no auditório da Fundação Bahia e nos dois auditórios do pavilhão coberto. Além de levar as novidades em tecnologia agrícola, a coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato, explica que a feira visa oferecer, anualmente, o que há de novidade em pesquisas, técnicas, produtos e tendências que possam contribuir com agronegócio local.

Em sua 14ª edição, a Bahia Farm Show tem abertura com o tradicional “Fórum do Canal Rural”, das 14h às 16h do dia 29/5, com transmissão ao vivo do debate sobre o tema “O papel do agricultor na preservação do cerrado”. Os pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Monitoramento de Satélites irão divulgar, de forma inédita, dados do Cadastro Ambiental Rural da Bahia, que reforçam a informação de que as maiores faixas de floresta nativa preservada no cerrado baiano estão dentro das áreas dos produtores rurais, como destaca a coordenadora do evento.

Em seguida, deputados baianos participam da sessão itinerante da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa com o objetivo de se aproximarem dos agricultores e representantes do Agronegócio. A programação segue no dia 30/5 com o fórum “Ferrugem da Soja”, o workshop sobre Resultados de pesquisa da Fundação Bahia e a palestra “Risco climático na Agricultura”. Os organizadores destacam, nesse mesmo dia, a palestra com os pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Fernando Pruski e José Rui de Castro, que vão trazer os últimos levantamentos do Estudo do Potencial Hídrico do Oeste da Bahia, produzido em conjunto com a Universidade de Nebraska, dos Estados Unidos, e apresentarão os dados do Sistema de Informação Hidrológica para o oeste da Bahia (SIHBA).

Já os resultados do programa de sustentabilidade realizado junto às propriedades rurais do Oeste da Bahia serão relatados no dia 31/5, no workshop Soja Plus, em uma parceria entre a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE), que se somam às palestras sobre “Tecnologia para a Agricultura de Precisão e Grãos” e “Irrigação Subterrânea de Grãos. No dia 1º, a programação se mantém com debates de interesses dos produtores rurais, como o “Funrural” e “Programas de Mercado e Técnicas de Precificação de Soja e Algodão”.

A grade completa da programação oficial de palestras e debates da Bahia Farm Show 2018 pode ser conferida no site do evento .

