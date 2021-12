Governo investiga invasões e reforça policiamento no Oeste da Bahia

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) irá apurar as invasões de terras ocorridas na Fazenda Igarashi, em Correntina, no Oeste da Bahia, e o policiamento na região será reforçado. A decisão foi tomada após reunião do governador do Estado, Rui Costa, com representantes de associações e sindicatos locais nesta segunda-feira (6), na Governadoria, em Salvador.

Presente no encontro, o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, destacou que a Polícia Militar se fez presente desde o primeiro momento. “Agora, estamos reforçando as estruturas de segurança, tanto da Polícia Militar, como já fizemos com o envio de tropas especializadas, como também enviando reforços para a Polícia Civil, que ficará à frente das investigações. Equipes de inteligência da secretaria também estão envolvidas na operação”.

Barbosa acrescentou que “a prioridade é evitar novas invasões e também identificar quais foram as pessoas ou grupos que financiaram a depredação de um patrimônio privado e de atentado às pessoas que estavam trabalhando”. O secretário do Meio Ambiente, Geraldo Reis, e a diretora-geral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Márcia Telles, também estiveram presentes.

A reunião desta segunda-feira (6) contou com a participação do secretário estadual da Agricultura (SEAGRI), Vitor Bonfim, e de representantes da Associação dos Produtores de Café da Bahia (ASSOCAFÉ), da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), da Associação Baiana de Produtores de Algodão (ABAPA), Associação dos Produtores de Soja do Brasil (APROSOJA), do Sindicato dos Produtores Rurais de Barreiras (SPRB), do Sindicato dos Produtores Rurais de Luís Eduardo Magalhães (SPRLEM) e da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (FAEB).

Invasão

Na última quinta-feira (2), a Fazenda Igarashi registrou atos de invasão e depredação. Os invasores atearam fogo nas instalações, destruindo maquinários, o sistema de energia e tratores. A fazenda é conhecida pela produção de batata, cenoura, feijão, tomate, alho e cebola.

