Governo do Estado convida MP para elaboração plano de ações para Correntina

Um plano de ações com foco no meio ambiente, na agricultura familiar e no desenvolvimento socioeconômico da região de Correntina, no Oeste na Bahia, será elaborado pelo governo do Estyado. Para isso, o governador Rui Costa convidou o Ministério Público do Estado (MPBA) para participar da elaboração deste plano de ações. O convite foi realizado diretamente à procuradora-geral de Justiça da Bahia, Ediene Lousado.

“Estamos avançando na construção conjunta de uma série de medidas para resolvermos da melhor forma, com técnica e sustentabilidade, as questões na região”, afirmou Rui. Segundo ele, nos próximos dias, uma equipe composta por representantes de diferentes secretárias e órgãos fará uma visita a Correntina, com o objetivo de aprofundar o diagnóstico sobre a captação de água do Rio Arrojado. Após formalização do convite, um técnico do Ministério Público deve compor a equipe.

No encontro com a procuradora-geral, na quarta-feira (22), na Governadoria, Rui apresentou uma portaria do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) que estabelece o prazo de 60 dias para que as empresas do agronegócio instalem um sistema de medição da vazão consumida em todos os pontos de captação (hidrômetro) da Bacia do Rio Arrojado.

As empresas ainda devem deixar os dados à disposição do INEMA e apresentar ao órgão o relatório de instalação no prazo de 60 dias, contados a partir da publicação da portaria, disponível no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira (22).

No feriado da Proclamação da República, o governador reuniu oito secretários, técnicos e diretores de órgãos estaduais e cobrou pressa na elaboração do plano de ações.

