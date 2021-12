Funcionários de fazendas do Oeste da Bahia recebem capacitação no centro de treinamento da ABAPA

O Centro de Treinamento da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), no município de Luís Eduardo Magalhães, promoveu, entre os dias 17 a 21 deste mês, os cursos de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, Tecnologia de Pneus Agrícolas e Desenvolvimento de Lideranças. Para o coordenador do ABAPA, Douglas Fernandes, os cursos oferecidos têm como principal objetivo capacitar quem trabalha, principalmente, em fazendas, no Oeste da Bahia. “Somos o braço de capacitação para os agricultores associados da Associação na qualificação do quadro de profissionais das fazendas, possibilitando melhores resultados na cadeia agrícola baiana”, afirmou.

No curso de Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, realizado em parceria com Serviço Social de Transporte (SEST) e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENALT), os participantes receberam noções básicas de segurança para transportar, por exemplo, produtos inflamáveis, além de orientação em direção defensiva, legislação básica e meio ambiente, dentre outros temas. Já o curso de Tecnologias de Pneus Agrícolas, promovido em parceria com a Pirelli, ofereceu conhecimentos sobre a composição e padrões técnicos dos pneus, manutenção e segurança, além do manuseio adequado durante possível substituição e reparos. O curso de Desenvolvimento de Lideranças, por sua vez, tiveram a oportunidade de ampliar os conhecimentos em Administração, além de proporcionar uma maior capacidade de gerenciamento dos processos, pessoas e projetos desenvolvidos nas fazendas baianas.

PRÓXIMOS CURSOS – Tendo promovido 180 cursos (até o mês de outubro deste ano), por meio do Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, a ABAPA capacitou cerca de cinco mil técnicos e profissionais que atuam no mercado agrícola nas fazendas do Oeste da Bahia. Mais informações sobre os cursos no site da entidade (abapa.com.br/projeto-centro-de-treinamento).

