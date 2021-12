O município de Formosa do Rio Preto sedia I Seminário do Cerrado, que acontece na terça-feira (19), às 19h, na Praça da Cesta do Povo, no centro da cidade. Com o objetivo de discutir os problemas ambientais e possíveis soluções a partir de políticas fiscais de financiamento, membros da Ordem dos Advogados do Brasil - seção Bahia e gestores públicos, bem como representantes de ONGs baianas e norte-americanas, promovem um amplo debate durante o encontro promovido pela Superintendência de Assistência Social de Formosa do Rio Preto.

O advogado e presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Ordem dos Advogados do Brasil - secção Bahia (OAB-BA), Tiago Assis, irá abordar os programas do Governo Federal voltados para a região do Cerrado e como os municípios da região podem gerar receitas próprias. Durante o evento, serão apresentadas situações das cidades que sediam importantes atividades agrícolas para a economia de commodities, como os municípios baianos de Barreiras, Riachão das Neves, Luís Eduardo Magalhães e Formosa do Rio Preto, além de Gilbués, Cristalândia, Santa Filomena, São Gonçalo do Gurguéia no Piauí e Mateiros, em Tocantins.

Já os especialistas ambientais tratarão sobre as experiências de convivência dos povos tradicionais com o Cerrado e os povos que interagem e que provocam baixíssimos impactos sem interferir no rumo da natureza cerradeira. Há, ainda, práticas de recuperação de áreas degradas que têm obtido resultados efetivos e que serão divulgadas durante o evento.

Programação:

19h - Convivência com o Cerrado: a experiência da cacimbinha, com a engenheira agrônoma Edite Lopes de Souza, coordenadora do projeto Geração Geraizeiras da ONG 10senvolvimento.

19h20 - Experiências que dão certo: projeto Nascentes, em Formosa do Rio Preto, com o engenheiro florestal Leanderson Barreto, secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos na Prefeitura Municipal de Formosa do Rio Preto.

19h40 - Conservação e desmatamento do Cerrado, com Aline Leão, da Associação Nacional dos Engenheiros Ambientais

20h - Fontes de financiamento de políticas voltadas para o Cerrado, com o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da OAB-BA, Tiago Assis

