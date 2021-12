Foragido por homicídio e integrante do Baralho do Crime é preso

Foi preso na tarde desta quarta-feira, 8, em Luís Eduardo Magalhães (a 965 km de Salvador), mais um integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA). O homem, que estava escondido na cidade, tinha mandado de prisão em aberto por homicídios em Senhor do Bonfim, além de envolvimento com tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Conforme a SSP-BA, o esconderijo, localizado no bairro Mimoso II, foi encontrado por meio de denúncias anônimas e levantamentos de diversas equipes da polícia. Ele não ofereceu resistência e acabou capturado.

O homem foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Luís Eduardo Magalhães e após depoimento e exames no Departamento de Polícia Técnica, será encaminhado para o sistema prisional.

