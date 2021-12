Filhotes de cães e pássaros transportados com sinais de maus tratos são resgatados no Oeste da Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na tarde desta segunda-feira, 21, 11 filhotes de cães e 10 pássaros. Os animais seguiam no interior de um Fiat/Uno que foi abordado no KM 193 da BR 020, trecho de Luís Eduardo Magalhães (BA).

O flagrante foi registrado quando a equipe abordou o veículo, ocupado por dois homens, e iniciou as verificações. Durante a fiscalização, os PRFs encontraram 07 filhotes de cães da raça Shitzu e mais 04 da espécie Lulu da Pomerânia. Os animais estavam acondicionados em quatro compartimentos no banco de trás do veículo.

Além disso, no porta-malas, também foi verificada a existência de uma gaiola contendo pássaros, que estava dentro de uma bolsa que impedia a entrada de ar para a respiração dos animais.

Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis. Os animais, por sua vez, foram encaminhados para o órgão ambiental competente para os devidos cuidados.

