Feira registra quatro homicídios no sábado

O fim de semana foi marcado pela violência em Feira de Santana, cidade a cerca de 110 quilômetros de Salvador, com quatro homicídios registrados apenas no sábado, 3. Os crimes aconteceram nos bairros de Parque Ipê, Conceição, Conceição II e Campo do Gado Novo.

O primeiro homicídio ocorreu em Conceição II, por volta das 11h. A vítima, identificada como Weliton Carneiro de Sousa, foi assassinada enquanto vendia verduras em uma barraca no condomínio Jardim das Oliveiras, conforme informações do site Radar 64. O homem foi atingido nas regiões das costas, braços e nádegas.

Uma mulher identificada como Jade Monique Vitória Maia da Silva, 19, morreu às 14h no Parque Ipê. Ela estava caminhando pela calçada, quando um homem de bicicleta disparou contra o seu pescoço, abdômen e costas. A mulher morreu no local.

Ainda de acordo com a publicação, Ronaldo Moreira dos Santos, 30, foi o terceiro caso de homicídio registrado no sábado. A companheira da vítima afirmou que dois homens dispararam contra o homem, que estava em um bar na Rua Calamar, no bairro Conceição. Os tiros alvejaram a cabeça, pescoço, mão esquerda e pé esquerdo.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu aos ferimentos.

O último registro aconteceu por volta das 22h, no Condomínio Caraíbas na localidade de Campo do Gado Novo. Eron Santos Ferreira , 23, que morava no mesmo bairro morreu vítima de tiros que atingiram o lado esquerdo do tórax.

adblock ativo