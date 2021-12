Expositores da Bahia Farm apostam em tecnologia sustentável

O tema preservação ambiental norteia palestras e exposição de tecnologia sustentável da 14ª edição da Bahia Farm Show, que acontece até sábado (9), no município de Luiz Eduardo Magalhães. Os expositores afirmam que agricultura e meio ambiente caminham lado a lado, a partir do uso de tecnologia ecologicamente correta. Os resultados, segundo eles, podem surpreender, como é o caso da instalação de painéis solares para a geração de energia.

O expositor da empresa Condomínio Solar, Tony Alves, destaca que o primeiro benefício que a energia solar proporciona ao meio ambiente é a diminuição da utilização do óleo diesel. “O investimento compensa com gastos com combustível e manutenção. Esta é a nossa primeira vez aqui na feira e viemos porque estamos tendo esse feedback com os produtores da região. Temos dois colaboradores e queremos atrair mais pessoas para essa energia renovável”.

O adubo biológico, um produto natural, preparado a partir de água, resíduos animais como esterco, restos de vegetação e incorporado a bactérias fermentadoras e fungos, é outro destaque em tecnologias sustentáveis, apresentadas na Bahia Farm Show 2018. As vantagens do uso deste produto, conforme o expositor da Biovida, Altair Lisboa, são o baixo custo e o aumento da produtividade e da biodiversidade microbiológica do solo. “Trabalhar com um fertilizante orgânico e mineral, que não agride em nada o nosso meio ambiente é nossa proposta. Nós transformamos o solo mais fértil e sustentável. Um solo com vida cria um desenvolvimento que vai evitar erosão e a perda de fertilidade, coisa que aqui a nossa região é essencial”, explica.

Outra novidade na feira é o asfalto CBUQ Estocável, que já vem pronto para uso sem precisar de mais aditivos na hora da aplicação e, ainda segundo Altair Lisboa, não polui o meio ambiente. “Praticidade e economia para o cliente são garantidos, pois o produto pode ser guardado por até dois anos. O asfalto é indicado para tapar buracos e aplicar em estradas que o agricultor utiliza para escoar a produção. É só aplicar, compactar e está pronto”, orienta.

