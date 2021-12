Expositores apontam Bahia Farm Show como uma das mais organizadas feiras agrícolas do país

A expectativa dos expositores da Bahia Farm Show é encontrar o que há de mais moderno e dinâmico no setor do Agronegócio brasileiro, em uma área de 144 mil m², com segurança, conforto e uma megaestrutura. Os organizadores afirmam que a 14ª edição da feira agrícola reúne espaços empresariais e institucionais, além de plots experimentais de melhoramento genético para as lavouras das commodities soja, algodão, milho e café, dentre outras adaptadas para a região Oeste, para os mais de 200 expositores e 75 mil frequentadores previstos no evento, que acontece de 29/5 a 2/6, no município de Luís Eduardo Magalhães.

O agricultor Paulo Mizote, que marca presença na Bahia Farm desde a sua primeira edição, conta que, ao longo desses anos, verifica a consolidação de uma infraestrutura “confortável e funcional”, com um espaço diferenciado para comprar, visitar instituições financeiras e rever amigos. “É uma feira bonita de se ver e com uma excelente infraestrutura. O estacionamento e a portaria são amplos e seguros e dentro da feira os estandes são climatizados e confortáveis”, elogia.

O gerente do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) de Luís Eduardo Magalhães, Romildo do Nascimento, fala sobre a equipe de profissionais do evento, desde os que oferecem assistência na montagem do estande até os que fazem o apoio na resolução das demandas nos dias da feira. “A cada ano a Bahia Farm Show se profissionaliza mais, é importante destacar que há um rigoroso cumprimento das regras da feira e o apoio concedido aos expositores é inquestionável, a equipe está sempre pronta", afirma.

A diretora do Portal Agrolink, Nadia Borges, acredita que a BahiaFarm é uma das feiras agrícolas mais bem organizadas do país. “Fiquei impressionada com o tamanho e com toda a infraestrutura. São poucas as feiras onde as ruas são totalmente pavimentadas e com as principais ruas cobertas. A cada ano também conta com mais expositores, o que nos possibilita levar a informação de ponta ao produtor com agilidade, e para quem visita a feira, de modo geral, esta infraestrutura ajuda bastante, principalmente nos dias mais quentes”, afirma a diretora do Portal especializado em Agronegócio, sediado no Rio Grande do Sul.

Infraestrutura

O Complexo Bahia Farm Show também possui dois auditórios, campo experimental com pesquisas do setor agrícola, além de área para test drive com exibições e performances do setor automotivo, posto médico, sanitários, área de lazer, bosque de espécies nativas, central de atendimento ao expositor e ao montador e segurança 24 horas. A coordenadora do evento, Rosi Cerrato, destaca que toda a organização da feira é pensada para levar a melhor experiência para expositores e para o público visitante. “São mais de 390 metros de ruas cobertas e, para quem permanece no local no horário do almoço, é possível escolher entre dois restaurantes, em estilos diferentes – à la carte e self-service – bem equipados”, afirma.

A Bahia Farm Show é organizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), com o apoio da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Fundação Bahia, Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda. (ASSOMIBA) e Prefeitura de Luís Eduardo Magalhães.

