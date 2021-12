Expo Santana terá stand de atração de investimentos

A 6ª Expo Santana será aberta nesta sexta-feira (2), às 18h, no Parque Manoel Cardoso Pereira, no município de Santana. O espaço abrigará um stand exclusivo para atração de investimentos, montado pela Secretária de Desenvolvimento Econômico (SDE), que contará com uma equipe técnica para apresentar as potencialidades da região e orientar gestores e empresários na prospecção de negócios.

“Vamos divulgar as potencialidades da região Oeste e incentivar as oportunidades de negócios. É preciso fortalecer e fomentar a cadeia produtiva da piscicultura, o setor sucroalcooleiro, a cadeia da cana de açúcar e os produtores artesanais de rapadura”, ressaltou o vice-governador e titular da SDE, João Leão. Paralelamente ao evento, serão realizadas a 3ª Feira da Agricultura Familiar e a 3ª Feira de Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento Integrado.

adblock ativo