Expectativa da Bahia Farm 2019 é bater R$ 2 bilhões em volume de negócios

A Bahia Farm Show 2019, que acontece entre os dias 28 de maio a 1º de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães, deverá bater a cifra de R$ 2 milhões em volumes de negócios, segundo a expectativa dos expositores. Considerada uma das três maiores do Brasil, a feira agrícola chega à sua 15ª edição com sua infraestrutura ampliada para levar as principais tecnologias em máquinas, equipamentos e implementos, entre outros produtos, além de serviços, voltados ao setor agrícola. De acordo com seus organizadores, destaque, também, para o financiamento com prazos e juros atraentes, oferecidos pelas instituições financeiras.

O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), entidade organizadora do evento, Celestino Zanella, falou sobre o crescimento da Bahia Farm. “Para um evento que tinha, há seis anos, a possibilidade de R$ 400 milhões em negócios alcançar a marca de R$ 2 bilhões é, realmente, um número significativo, mesmo em um ano que tivemos problemas climáticos em algumas regiões”. O dirigente da AIBA destacou, também, a importância da feira agrícola “como estímulo à tecnificação do campo e do intercâmbio de conhecimento, em todos os processos do setor Agrícola, desde o plantio, o monitoramento da lavoura e a colheita, garantindo o incremento de produtividade na produção de grãos do Oeste da Bahia e do MATOPIBA (área agrícola entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia)”.

A união entre o Governo do Estado e as entidades do Agronegócio, de acordo com o superintendente de Políticas Agrícolas da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação e Aquicultura (SEAGRI), Marcílio Menezes, tem criado um ambiente favorável para o contínuo desenvolvimento da agricultura baiana. “Nos colocamos à disposição, como parceiros, para encontrar soluções que destravem amarras e ajudem o Oeste da Bahia a continuar sendo orgulho para o Brasil. A Bahia Farm Show é mais do que uma vitrine do Agronegócio, é o coroamento do processo produtivo que começa no campo e influencia economicamente em todos os outros setores”.

Infraestrutura

A coordenadora da Bahia Farm Show, Rosi Cerrato, reforçou a presença das agências financiadoras em cada edição e anunciou a criação de um novo ambiente. “Vamos inaugurar um novo pavilhão com mais de 1500 m², com 62 novos expositores, o que vai representar um aumento de 30% no número de marcas dentro da feira. É um privilégio, para nós, estarmos sediando uma feira desse porte”. Ainda conforme Rose Cerrato, foram confirmados dois novos espaços: Ilha da Segurança, com as Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Graer, Guarda Municipal e o Exército Brasileiro, e a Ilha da Agricultura Familiar, onde os pequenos e médios agricultores oriundos de toda a Bahia vão poder demonstrar e comercializar os seus produtos.

O vice-presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Paulo Schmidt, destacou a importância da feira também para quem mora nas cidades para conhecer as tecnologias utilizadas no campo que têm alavancado a economia e trazido benefícios para o campo e para a cidade. “Vamos fazer a melhor Bahia Farm Show da história, com melhor infraestrutura, mais negócios fechados, um número maior de expositores e mais tecnologia de ponta”.

A Bahia Farm renova para mais um ano o projeto “Ingresso Solidário”, que vai reverter parte do valor dos ingressos em benefício para melhorias das estruturas do Hospital do Oeste (HO). A expectativa é que mais de 70 mil pessoas circulem durante os cinco dias do evento para conferir as inovações em tecnologia agrícola e a disseminação de conhecimento oferecidas por expositores, pesquisadores e empresas do setor agrícola.

