Após ser exonerada do cargo ao injetar seringa em idosa e não aplicar vacina, na comunidade de Contagem, na zona rural do município de Rio do Pires, no sudoeste baiano, a técnica de enfermagem Danila Marques falou pela primeira vez sobre o caso.

>>MP apura denúncia de vacinação irregular em idosa no município de Rio do Pires

Por meio de vídeo divulgado nas redes sociais nesta sexta, 26, a funcionária falou sobre o episódio, negou as acusações e revelou que vem sofrendo ameaças e julgamentos. A conteúdo da seringa foi encontrado no lixo na unidade de saúde.

"Só neste momento estou conseguindo me pronunciar. Não está sendo fácil para mim, sei que muitas pessoas sabem disse, acreditam no que estou falando, mas estou aqui para assumir a minha falha. Errei no momento em que fui administrar a vacina na Sr Aparecida lá na comunidade de Contagem. Não sei o que aconteceu, no momento, até agora não consigo entender. Não está sendo fácil, estou sendo julgada, estou sendo crucificada. Não foi um golpe, jamais faria isso com alguém", disse.

Confira o vídeo na integra abaixo:

Da Redação Exonerada após falsa vacina, técnica de enfermagem diz que não sabe o que ocorreu

De acordo com a prefeito da cidade, Vânio Gildásio (PP), o imunizante foi encontrado no lixo da unidade de saúde, e o caso não passou de um momento de "desatenção da mulher que já atual como servidora do município há sete anos.

“Eu conheço essa profissional há mais de 15 anos. O que aconteceu foi uma falha humana. Ela não agiu de má fé. A gente já achou a seringa com o líquido imunizante junto com as demais seringas. Foi uma desatenção e, infelizmente vamos precisar demitir a profissional”, declarou o prefeito.

Ainda conforme a gestão municipal, após o vídeo com a 'falsa imunização' ser divulgado nas redes sociais, uma equipe foi encaminhada até local para aplicar o imunizante da maneira correta na idosa.

adblock ativo