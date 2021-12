Ex-prefeito de Formosa do Rio Preto morre após quadro grave de Covid-19

O ex-prefeito de Formosa do Rio Preto, Hamilton de Souza Santos, faleceu na noite deste sábado, 26, em Barreiras, onde estava internado na UTI do Hospital do Oeste após quadro grave de Covid-19.

Hamilton, que estava internado desde o dia 23 de novembro, foi prefeito do município do extremo-oeste baiano e o de maior território do estado, entre os anos de 1993 e 1996.

