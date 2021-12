Estudo revela que mais de 50% do Oeste baiano têm vegetação nativa preservada

Durante o Fórum do Canal Rural, realizado no auditório da Fundação Bahia, em Luís Eduardo Magalhães, na terça-feira (29), foi divulgado um estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) Monitoramento por Satélite que mostra que 52,1% do território do Oeste da Bahia são destinados à preservação do meio ambiente por meio de Reserva Legal, Área Preservação Permanente (APP´s) e vegetação excedente preservada além do que exige o Código Florestal. O tradicional evento, transmitido ao vivo pela TV e Internet, contou com a participação de telespectadores e internautas de todo o Brasil.

O chefe da EMBRAPA Territorial, Evaristo de Miranda, afirmou que os números reforçam a real contribuição do agricultor na preservação do bioma do Oeste baiano. “Se convertermos isso em valores, o patrimônio fundiário preservado por estes produtores pode variar de R$ 11 bilhões a R$ 26 bilhões, a depender se é o preço da terra com ou sem produção agrícola”. Sob o comando do jornalista Márcio Fernandes, o Fórum contou com a presença dos presidentes das duas associações responsáveis pelo estudo, Celestino Zanella, da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), e Júlio Cézar Busato, da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA).

O pesquisador da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Luís Gustavo Amaral, reforçou a importância de estudos, como os da EMBRAPA, que possam aprofundar o conhecimento e desmistificar alguns preconceitos. “O bioma do Oeste da Bahia possui suas particularidades e um amplo estudo também está em andamento na região sobre a capacidade de infiltração da água no solo. Com base nesses resultados é possível gerenciar melhor as práticas agrícolas em relação ao meio ambiente. O bom aproveitamento e a exploração adequada, aliada ao conhecimento técnico, garantirão a preservação do bioma e acesso da população aos alimentos e a melhores condições de vida”, avaliou.

Também presente no Fórum, o pesquisador da Universidade Federal de Viçosa (UFV), Fernando Pruski, destacou que, até 2050, a produção mundial de alimentos precisará aumentar em 50% para acompanhar o ritmo de consumo e crescimento da população. “Nesse contexto, o cerrado se apresenta como um forte espaço e a irrigação na agricultura poderá ser utilizada com base nas disponibilidades e nas demandas. Ao estudar o potencial hídrico da região, pretendemos garantir a segurança hídrica e alimentar, proporcionando aos pequenos, médios e grandes produtores o direito de produzir mais com menos impacto ambiental, através de uma irrigação eficiente”, reforça, completando que a pesquisa é resultado da parceria entre a AIBA, ABAPA e o Institute Water For Food da Universidade de Nebraska, nos EUA.

