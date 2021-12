Estudantes de Santa Maria da Vitória realizam ações pedagógicas

Ações pedagógicas integradas, como pesquisas, pintura de mapas, confecção de banners informativos e apresentações culturais, marcam as comemorações do nono aniversário do Centro Territorial de Educação Profissional Bacia do Rio Corrente (CETEP), em Santa Maria da Vitória, nesta terça-feira (17). A celebração faz parte do projeto “Território em Cena”, iniciado na segunda-feira (16) e se estende até sexta (20), quando acontecerá a culminância do projeto durante a II Feira do Empreendedor, promovida também pelo CETEP, na praça municipal da cidade vizinha de São Félix do Coribe.

A vice-diretora de Articulação com o Mundo do Trabalho do CETEP, Joelia Bello, explica que cada professor está trabalhando a temática de forma específica, em suas disciplinas. A professora de Inglês e idealizadora do projeto, Caliane Garcês, por exemplo, levou os estudantes a colocarem a criatividade em prática com a pintura do mapa do território no muro da unidade escolar. Em Geografia, a professora Érica Vieira está abordando os aspectos geográficos do território, como clima, revelo, a hidrografia e pontos turísticos. “O objetivo é fazer com que eles conheçam o território e sua história local. Este projeto é muito importante porque ajuda a despertar nos estudantes o sentimento de pertencimento no lugar onde vivem”, ressalta a gestora.

Na culminância do projeto “Território em Cena”, na sexta, das 16h às 22h, estudantes de diferentes cursos irão expor produtos com frutas típicas do Cerrado, nas 13 barracas organizadas pelo CETEP. Os alunos também prestarão serviços gratuitos à comunidade, como aferição de pressão arterial e realização de testes rápidos para detecção de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs), como Sífilis e HIV, com o acompanhamento de especialistas da área de Saúde.

