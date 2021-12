Estudantes de Barreiras recebem 300 mudas de árvores nativas do cerrado

Caju, Lobeira, Leucena e Jatobá integraram a lista de espécies doadas pela Associação Baiana de Produtores de Algodão (ABAPA), Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) e SLC Agrícola à Escola Espaço Criativo, em Barreiras. Foram 300 mudas de árvores nativas do cerrado para contribuir com os estudantes do Ensino Infantil, envolvidos com o projeto “Plante uma Árvore’. “Com esta ação, os nossos alunos estão aprendendo a importância da sustentabilidade e estamos envolvendo as famílias para que elas também contribuam com a revitalização do meio ambiente”, declarou a coordenadora escolar Janaína Câmara. Cada estudante recebeu uma cartilha que ensina como e porque cuidar do meio ambiente.

O gerente da unidade de produção da SLC Agrícola, Anderson Pletsch, destacou a importância da ação. “O produtor rural pensa em produzir, mas também em preservar o ambiente em que se encontra e ter uma relação sustentável, garantindo a prosperidade do seu próprio negócio. A entrega das mudas tem relação com o sonho grande da SLC Agrícola de impactar positivamente as gerações futuras, sendo líder mundial em eficiência do negócio agrícola e respeito ao planeta”, afirma.

O diretor-executivo da ABAPA, Lidervan Morais, acredita que esta é apenas uma das ações que entidades de produtores rurais e empresas do setor Agrícola irão desenvolver em prol da sustentabilidade ambiental. “Além da produção agrícola, de onde vem a geração de emprego e renda, existe um trabalho consistente no campo social e ambiental, a exemplo do trabalho de recuperação de nascentes de rios, de respeito à legislação e às áreas de preservação permanente, bem como um estudo para quantificar o quanto se tem de água no aquífero da região”.

