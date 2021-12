Estudantes de Barreiras fazem trilhas e aprofundam estudos sobre o Cerrado

Estudantes da rede estadual participam, até sexta-feira (11), da oficina “Desvendando o Cerrado”, no Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Barreiras. A programação consiste em aula de campo e trilha em uma reserva que faz parte da Área de Preservação Permanente da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB). Com carga horária de 15h, a oficina está sendo ministrada por estudantes do curso de Geografia de UFOB, mediante parceria com o Centro Juvenil.

“Mostrei para os estudantes a importância de conhecer e vivenciar o Cerrado. A vista de campo foi muito produtiva porque discutimos sobre a preservação da população tradicional ribeirinha do Rio Grande, além da manutenção dos recursos hídricos e, também, sobre a importância da Mata Ciliar e da Mata de Galeria”, explicou o universitário Cleiton Veríssimo, 22.

O estudante Vinícius Reis, 17, que faz o curso técnico em Comércio no Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) da Bacia do Rio Grande, comenta sobre as atividades da oficina. “Achei a trilha muito interessante, pois tivemos a oportunidade de ver de perto uma reserva e, com isso, pude perceber que o Cerrado vai além do que a gente vê nos livros e nas pesquisas. O que mais chamou a minha atenção foi saber a função e como funcionam as bacias hidrográficas, além da importância para o Cerrado”.

Programação

Na terça-feira (8), a oficina se dedicou aos estudos sobre “Paisagens do Cerrado” e “Uso e ocupação do Solo do Cerrado”. Na quarta-feira, a partir das 8h, os estudantes irão fazer trilhas às margens do Rio Grande, próximo ao Parque de Exposições, para que os assuntos sejam abordados à luz da proteção dos recursos hídricos.

