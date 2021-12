Estudantes de Barreiras desenvolvem etanol a partir da banana e se apresentam no Pará

Estudantes do Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) Bacia do Rio Grande, em Barreiras, desenvolveram um bioetanol a partir da banana. A ideia surgiu a partir da observação do descarte durante o processo produtivo, do transporte e do armazenamento da fruta, na região. A experiência de fazer o combustível obtido através da fermentação controlada e da destilação dos resíduos da banana foi desenvolvida por meio do Projeto Ciência na Escola, da Secretaria da Educação do Estado, e será apresentada no 9º Movimento Científico Norte Nordeste (MOCINN), que começa nesta segunda e prossegue até sexta (7), no município de Abaetetuba, no Pará.

O alcance social do projeto é destacado pela professora orientadora Daiana Silva Rocha: “Ao aproveitamos bananas que seriam descartadas, damos uma opção aos pequenos agricultores da bananicultura de agregar valor a esses resíduos. Trabalhamos com banana madura, mas queremos testar com a fruta verde para ver qual estágio da fruta terá maior rendimento de álcool”.

O estudante Jefferson Pereira, que participa do MOCINN com o projeto intitulado “Gerenciamento dos resíduos sólidos orgânicos da produção de banana para desenvolvimento bioetanol de segunda geração”, fala de sua satisfação em participar do evento criado em 2009 por professores que sentiram a necessidade da existência de uma feira itinerante entre os Estados do Norte e do Nordeste. “Estou muito feliz e com alta expectativa de apresentá-lo mais uma vez fora do nosso Estado. Todas as viagens que já fizemos em prol deste trabalho foram de muito aprendizado em relação ao mundo acadêmico e da pesquisa. Graças à oportunidade de demonstrar o que a gente aprendeu me vejo cada vez mais pesquisador e me sinto realizado”.

O projeto “Uso consciente de energia no ambiente escolar”, realizado pelos estudantes do curso técnico de Informática, João Lucas Batista e Levi Villa Flor, do Colégio Estadual Rubem Nogueira, no município de Serrinha, também será apresentado no evento no norte do país. Igualmente sustentável, esse trabalho foi realizado a partir do uso racional da energia elétrica na escola, conforme explica a diretora da unidade e professora orientadora, Judite Sant’Anna Lima. “Os estudantes da disciplina Intervenção Social sugeriram a troca das lâmpadas por LED em todos os ambientes e o resultado foi impressionante na redução do consumo de energia. Na última sexta-feira, experimentamos a placa solar no interior da escola e vamos demonstrar no Pará que é possível um resultado positivo a partir de intervenções sociais”, relatou a educadora.

