Estrada da Linha Alto Horizonte será recuperada

Cerca de 300 famílias que produzem e vivem nos povoados e fazendas da região de Luís Eduardo Magalhães serão beneficiadas. É que os produtores rurais da comunidade Linha Alto Horizonte fecharam uma nova parceria com a prefeitura municipal para recuperar um trecho da estrada vicinal que liga a BR-020 à BR-242, próximo à Taguatinga, no Tocantins, por meio do Programa Patrulha Mecanizada, desenvolvido pela Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA). A demanda surgiu durante encontro entre os produtores, na Bahia Farm Show, realizada no município, no início de junho.

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Oziel Oliveira, falou sobre o seu apoio à recuperação da estrada na zona rural de Alto Horizonte, que possui cerca de 50 mil hectares produtivos e dependem dessa via para o escoamento da safra agrícola. “Mais uma vez, a união entre o poder público e os produtores vem contribuir com o desenvolvimento econômico e social do nosso município de todo o este da Bahia”, afirma. Dentro da parceria fechada com o Patrulha Mecanizada da ABAPA, a prefeitura de Luís Eduardo Magalhães ficará responsável pela cessão do combustível para o funcionamento dos veículos e equipamentos para recuperar as estradas da zona rural.

Representante do conselho diretor da ABAPA, Alessandra Zanotto explicou que essa estrada também é importante porque liga duas importantes rodovias e é rota de transporte das indústrias mineradoras de calcário de Taguatinga, de onde escoam os seus produtos para toda a região. “É um trecho que precisa ser recuperado diante da importância econômica e social reforçando ainda mais o trabalho desenvolvido pelos produtores rurais e a ABAPA, por meio do Patrulha Mecanizada. Os benefícios diretos e imediatos não são somente para os produtores rurais, mas para toda a sociedade”, afirma.

