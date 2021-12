Especialistas debatem sobre o fim da estiagem no Oeste baiano

Diante da seca no Oeste da Bahia, a preservação dos recursos hídricos disponíveis na região tem sido tema permanente de debate entre sociedade civil e órgãos ambientais. Para o diretor de Águas e Irrigação da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), Cisino Lopes, o momento atual é de alerta, por conta do baixo volume dos rios, ocasionado pela falta de chuva, razão que tem levado a AIBA a orientar os seus associados a adotarem algumas medidas preventivas. No entanto, a previsão de chuva foi confirmada pelo meteorologista e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), PhD em Meteorologia e pós-doutor em Hidrologia de Florestas, Luiz Carlos Molion, um dos palestrantes do debate sobre o tema, promovido pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Jaborandi, na sexta (27).

De acordo com o especialista, “as restrições hídricas enfrentadas não só no Oeste, mas em outras regiões do país, têm mais a ver com o ciclo climático do que com a própria atividade de irrigação”. Ele é otimista quanto à próxima safra com a chegada do fenômeno la niña, que deverá garantir a boa distribuição das chuvas, promovendo boa produtividade, bem como a normalização do nível dos rios. “Está previsto o fim de um ciclo e o começo de um outro, pois na natureza nada é definitivo. Vejo uma boa previsão para os próximos dez anos, mas a curto prazo posso adiantar que os anos de 2018 e 2019 serão melhores em termo de chuvas”, afirmou.

O diretor da AIBA defende o direito ao uso democrático da água, o que inclui a irrigação de forma eficiente e consciente. “Acho pertinente essa preocupação com os recursos naturais, só não podemos ser radicais. A palavra-chave é fazer o uso racional daquilo que dispomos. As pessoas têm uma visão equivocada da agricultura e, sobretudo, da irrigação. E as veem como vilãs, mas esquecem que foram elas que trouxeram desenvolvimento e progresso para a nossa região; que transformaram o cerrado em terra agricultável; que gerou emprego e renda para a nossa população. Basta comparar o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) dos municípios onde há o agronegócio com os que não há para perceber que a atividade traz muitos benefícios”.

O produtor rural Denilson Roberti falou sobre a importância do debate constante sobre o assunto. “Esse debate, por exemplo, foi uma excelente oportunidade de informar, com embasamento científico, as reais causas para os longos períodos de seca que podem influenciam o regime de chuvas e a oferta de água pelos rios da região. Encontros como esse são importantes para esclarecer as lideranças e a população de um modo geral, que geralmente colocam a culpas no Agronegócio e ignoram os fatores cíclicos”, opinou o agricultor, há 29 anos em Jaborandi cultivando soja, milho e algodão, sendo 75% com o plantio de sequeiro, ou seja, cultivado somente com o regime das chuvas.

