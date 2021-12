Espaço dedicado às tecnologias e equipamentos de Segurança Pública é destaque na Bahia Farm

A Bahia Farm Show 2019, que acontece entre os dias 28 de maio e 1º de junho, em Luís Eduardo Magalhães, inova em sua 15ª edição com um espaço dedicado às tecnologias e equipamentos da área de segurança pública, salvamento e resgates de pessoas e animais. Trata-se do “Ilha da Segurança”, um ambiente destinado para que as equipes das polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros Militar e do Exército possam expor as ações empreendidas no Oeste da Bahia. Também estará presente no local o Grupamento Aéreo (Graer), que realizará as demonstrações dos helicópteros que vêm sendo utilizado pela Polícia Militar para agilizar as rondas, principalmente na zona rural, durante a Operação Safra.

O comandante do 17º Grupamento do Corpo de Bombeiro Militar, José Manoel Lusquinhos, explica que serão levados para a exposição equipamentos e tecnologias ligadas ao combate a incêndios, salvamento e resgate de pessoas e animais nas mais variadas situações. “Temos desde equipamentos de rapel até de mergulho, para o uso em casos extremos de salvar uma vida, seja em altura e até dentro da água. Será muito importante mostrar aos visitantes da feira todas as possibilidades de atuação do bombeiro militar”, afirma.

A Polícia Rodoviária Federal (PFR) também estará presente no evento com o Ônibus Multimissão, que é uma estrutura apropriada para apresentação de filmes e palestras sobre segurança no trânsito, aberta para quem passar pelo local, como explica o inspetor da PRF, Marcelo Apolo Araújo. “O objetivo é orientar a população sobre o respeito e cumprimento à legislação, e como prevenir possíveis acidentes”, ressalta.

Outro destaque é a participação do 4º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC), do Exército, com sede em Barreiras, que vai expor os equipamentos como a perfuratriz utilizada na “Operação Poços”, com demonstrativo de cursos ofertados para a formação das equipes do Exército, a exemplo de “Guerra na Selva” e “Paraquedismo”, além da exposição de uniformes, materiais e vídeos institucionais. A s polícias Militar e Civil estarão presentes com informativos e vídeos institucionais e demonstração de viaturas e equipamentos utilizados nas operações.

