Empresário tenta fugir com motocicleta roubada, mas acaba preso em São Desidério

Um homem de 28 anos, suspeito de receptação, foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de quarta-feira, 30. Ele conduzia uma motocicleta com ocorrência de roubo registrada em Goiânia (GO) no ano de 2018.

Quando os PRFs deram ordem de parada ao condutor de uma CG 150 TITAN KS, o homem não atendeu o comando e tentou escapar da abordagem. Ele tentou, inclusive, invadir residências de populares, para fugir da ficalização. Logo em seguida, ele foi alcançado pela equipe e durante a fiscalização veicular, os policiais verificaram que os caracteres identificadores da moto estavam adulterados.

Os policiais constataram que se tratava de um veículo fruto de roubo, registrado em junho de 2018 no estado de Goiás. O condutor relatou que adquiriu a motocicleta em Goiânia no setor Universitário, pela quantia de R$ 2.200,00, desconhecendo qualquer irregularidade.

Ele foi detido e encaminhado juntamente com o veículo à Delegacia de Polícia Judiciaria local para adoção das medidas cabíveis.

