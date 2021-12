Emergência fitossanitária para combate a Helicoverpa na Bahia é prorrogada

O prazo de vigência de emergência fitossanitária na Bahia e em mais outros cinco Estados – Goiás, Maranhão, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Piauí foi prorrogada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). A medida, publicada nesta segunda-feira (6), por meio da portaria Nº 2.293, no Diário Oficial da União, prevê ações para a implementação do plano de supressão de praga e adoção de medidas emergenciais para o combate à Helicoverpa amigera, anteriormente previsto na portaria Nº 1.109, de 6 de novembro de 2013. O período da emergência fitossanitária nos seis Estados fica estabelecido até o dia 30 de julho de 2018.

Embora esteja sob controle na Bahia, a medida de estender o período é preventiva devido os danos causados às culturas da soja, algodão e milho, quando a Helicoverpa trouxe, há cerca de cinco anos, prejuízos na safra. O estado de emergência permite aos produtores adotar medidas excepcionais de supressão à praga, com acesso legal a produtos como o Benzoato de Emamectina, ainda em processo de liberação definitiva para uso no Brasil.

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), que mantém o programa fitossanitário de referência para combate a doenças e pragas do algodão, comemorou a prorrogação do prazo. “A emergência sanitária é essencial para que possamos consolidar a cultura de prevenção e combate à praga. A medida visa garantir que continue sendo utilizado o benzoato em caso de emergência contribuindo para eliminar as chances de prejuízos nas lavouras no Oeste da Bahia com a Helicoverpa”, afirma o presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato, que também preside a Câmara Técnica de Insumos Agropecuárias do MAPA, representando a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (ABRAPA). Na Bahia, a Agência Baiana de Defesa Agropecuária (ADAB) emitiu a portaria Nº 408, em 23 de novembro de 2016, que amparava a decisão do MAPA, e que regulamenta e define as regras para o uso do Benzoato de Emamectina na Bahia, o que deve se manter com a prorrogação da emergência sanitária pelo Ministério da Agricultura.

