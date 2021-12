Em operação, dupla é presa com quase 40 Kg de maconha na região de Barreiras

Uma dupla foi presa com quase 40 kg de maconha na manhã desta segunda-feira, 21, na região de Barreiras, no Extremo-Oeste baiano, por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), durante Operação Hórus, que visa combater o tráfico de drogas.

Na ocasião, um ônibus interestadual que seguia de Goiânia (GO) para Sobral (CE) foi parado para fiscalização. Nas buscas detalhas, com ajuda de cães farejadores, os animais sinalizaram que tinha droga em duas malas. Na checagem das bagagens, após serem identificados os responsáveis pelo transporte das drogas, foram localizados 47 tabletes de maconha, que pesaram 39,9 Kg.

Com isso, a dupla foi presa e levada com a carga ilícita para a Delegacia de Polícia Civil para lavratura do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Ambos responderão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme informações da PRF, entre 1º de janeiro e 20 de junho deste ano, a maconha segue liderando o ranking das drogas mais apreendidas na Bahia. No total, foram 5,3 toneladas de maconha retiradas de circulação, seguida da cocaína (301 kg).

Operação Hórus

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operação busca integrar as forças de segurança no combate ao tráfico de drogas. Com isso, foram montados bloqueios de fiscalizações nas principais entradas e saídas das BRs, promovendo abordagens e consultas a veículos e pedestres. Além disso, os cães farejadores estão sendo utilizados nas incursões, buscando entorpecentes, armas e outros ilícitos.

