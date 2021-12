Edição de 15 anos da Bahia Farm Show acontece entre em maio de 2019

A edição especial de 15 anos da Bahia Farm Show – que foi lançada esta semana na Feira Internacional da Agropecuária (FENAGRO), em Salvador – será realizada no município de Luís Eduardo Magalhães, entre 28 de maio a 1º de junho de 2019. A coordenadora geral da feira, Rosi Cerrato, destaca que as expectativas é manter o crescimento de negócios e de público e proporcionar uma infraestrutura arrojada para as empresas expositoras e instituições financeiras. “A internacionalização da feira é um fato. No ano passado, recebemos expositores do Uruguai, Alemanha e Estados Unidos. Na próxima edição, teremos a adesão de empresas estrangeiras e a importante confirmação dos agentes financeiros públicos e privados, que garantem o diferencial no preço e nas condições de pagamento na aquisição de máquinas e equipamentos junto aos expositores”.

Maior feira de tecnologia agrícola e de negócios do Norte e Nordeste e uma das maiores do Brasil, a Bahia Farm Show atingiu, na última edição, a marca histórica de R$ 1,891 bilhão em volume de negócios, um crescimento de 23% em relação ao do ano anterior, totalizando 210 empresas, representando mais de 900 marcas Durante os cinco dias de realização da feira, compareceu um público de 57,5 mil pessoas. Na edição de 2019, o uma das novidades é a ampliação da área do pavilhão coberto, permitindo que mais empresas ocupem o espaço, um dos mais requisitados,.

O presidente da Bahia Farm e da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), Celestino Zanella, destacou a importância da feira como uma “marca forte e consolidada” e que reúne em um só espaço todas as novidades em tecnologia agrícola para o desenvolvimento da agricultura do Oeste da Bahia e do MATOPIBA (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). “A edição de 15 anos será nossa melhor edição, a mais bem organizada e, a depender dos agricultores, que terão mais um ano de sucesso no campo, a feira vai atingir novamente um novo recorde de negócios. O lançamento da Bahia Farm Show na Fenagro demonstra o crescimento e união do agronegócio, que está cada vez mais forte e consolidado como principal segmento econômico do Brasil”.

Com a expectativa de mais um ano de crescimento da safra 2018/2019 de grãos na Bahia, o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), Júlio Busato, ressaltou a dedicação, profissionalização e o desenvolvimento da agricultura baiana que, atualmente, produz 8% da fibra produzida no Brasil. “A produção agrícola vai crescer ainda mais com o trabalho do produtor representado em feiras agrícolas. A cada ano teremos a FENAGRO e Bahia Farm Show cada vez maiores”.

Infraestrutura

O Complexo Bahia Farm Show compreende uma área de 144 mil metros quadrados, com estrutura de rede elétrica, hidráulica e de irrigação, sanitários, área de lazer, ruas pavimentadas e bosque de espécies nativas, além de amplos estacionamentos e dois restaurantes. Também possui dois auditórios, campo experimental com pesquisas do setor agrícola e área para test-drive, com exibições e performances do setor automotivo, posto médico, central de atendimento ao expositor e ao montador e segurança 24 horas.

