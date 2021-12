Durante posse, homem arremessa enxada em prefeito de cidade do Oeste baiano

Uma pessoa arremessou uma enxada contra o prefeito eleito do município de Tabocas do Brejo Velho, no Oeste baiano, Flavio da Silva Carvalho (PP), na manhã desta sexta-feira, 1º, na Câmara Municipal de Vereadores Saturnino Soares de Araújo. Apesar do ataque, o objeto não atingiu o político, que não teve nenhum ferimento.

A Polícia Militar informou que um indivíduo não identificado entrou pelo portão dos fundos e atirou uma enxada contra as vidraças, quebrando o vidro de uma das janela. Uma guarnição da 30ª CIPM fez rondas na região, mas o suspeito não foi encontrado.

Mesmo diante do atentado, o prefeito eleito foi empossado para o primeiro mandato, mas não houve votação para a presidência da Câmara. Flavio da Silva Carvalho, conhecido como Flavio Fogão Goiano, tem 46 anos e, em uma rede social, afirmou que está bem e que aguarda a apuração do caso, pela polícia.

Confira o vídeo do momento que o atentado aconteceu:

adblock ativo