Duas iguanas são resgatadas pelo Corpo de Bombeiros em Barreiras

Duas iguanas foram resgatadas em operações distintas, por equipes do Corpo de Bombeiros, na quarta e nesta quinta-feira, 17 e 18, respectivamente. Ambos os animais foram encontrados no municípios de Barreiras (distante a 863 km de Salvador), no extremo-oeste do estado.

Na primeira ocorrência, registrada na quarta-feira, as equipes foram acionadas no final da manhã, na região do bairro Vila Rica. Já nesta quinta, os bombeiros foram solicitados pelos funcionários de uma autopeças, na avenida Antônio Carlos Magalhães. No momento que as equipes chegaram no local, a iguana já havia sido colocada dentro de uma caixa.

Em ambas as situações, o Grupamento de Bombeiros conduziram os animais de volta à natureza, longe do meio urbano. Nenhum deles apresentava sinais de ferimentos.

adblock ativo