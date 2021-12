Corpo de homem é encontrado no Rio de Contas

Um homem foi encontrado morto, na tarde do último domingo, 27, nas proximidades do distrito de Japomirim, às margens do Rio de Contas, a 585 km de Salvador.

A vítima, que não foi identificada, foi localizada por dois pescadores da região, que trabalhavam no momento do resgate. A dupla acionou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que realizou o transporte do corpo.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Jequié. O caso será investigado pela Polícia Civil. As informações são do Giro Ipiaú.

adblock ativo