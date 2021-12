Corpo de Bombeiros controla incêndio em Luís Eduardo Magalhães

Integrantes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia combatem um incêndio na área de preservação ambiental da Bacia do Rio de Janeiro, no município de Luís Eduardo Magalhães – distante 962 quilômetros de Salvador. Foram encontrados dois focos às margens do Rio das Pedras e conseguiram evitar o avanço das chamas, isolando o terreno, através da construção de aceiros.

Segundo o capitão BM Márcio Jansem, coordenador da ação, objetivo é finalizar esta missão ainda nesta quarta-feira (18) e esclareceu que o primeiro foco da reserva ambiental já está praticamente controlado. “Na quinta-feira [19], seguiremos para uma outra área do parque, mais a Oeste, onde o fogo ainda está resistindo”, observou.

Os bombeiros especializados em redução e combate a incêndios florestais e as guarnições do 17º Corpo de Bombeiros Militar de Barreiras contam com o apoio de duas aeronaves modelo Airtractor, responsável por 27 lançamentos de água. Esta demanda faz parte do programa “Bahia sem Fogo”, do Governo do Estado, que tem por objetivo coordenar ações de prevenção, combate e monitoramento a incêndios em áreas de preservação em todo o território baiano.

