Coribe e Santana são beneficiados com inauguração e requalificação de equipamentos públicos

A população do distrito de Ranchinho, no município de Coribe, recebeu uma nova praça, inaugurada nessa terça-feira (29). O investimento do governo do Estado é de cerca de R$ 600 mil e atende a dois mil moradores da localidade. Ainda na cidade, o governador Rui Costa participou da inauguração do Hospital Municipal Antônio Joaquim Lopes, para o qual o governo estadual investiu mais de R$ 330 mil em equipamentos permanentes: um respirador, uma mesa cirúrgica, um foco de teto em LED, bisturi elétrico, três monitores multiparâmetros, um colposcópio, dois reanimadores.

"Ao longo de cinco anos, nenhum estado brasileiro fez o volume de investimentos que a Bahia está fazendo na área da Saúde pública. Estamos reforçando não somente a atenção básica como também a média complexidade. Aqui na região, já entregamos mais 60 leitos no Hospital do Oeste e estamos ampliando uma área para montar toda uma estrutura da área de cardiologia e outra área para o tratamento de câncer, incluindo quimioterapia e radioterapia", disse Rui Costa.

Na oportunidade, o governador ainda autorizou a publicação de edital para licitar a obra de restauração e pavimentação do acesso de Jaborandi, no entroncamento da BR-135. O investimento previsto é de R$ 1,5 milhão. Rui Costa também participou da entrega da obra de pavimentação e urbanização do bairro Novo Horizonte.

Em Santana - Na cidade de Santana, também no Oeste baiano, o governador entregou o novo Mercado Municipal José Florêncio Pereira e a requalificação da estrutura física do Hospital Municipal Dr. Francisco Flores, bem como entregou a pavimentação do acesso à BA-172. As ações contaram com um total de investimento de R$ 5 milhões.

O Hospital Municipal Dr. Francisco Flores teve a estrutura física reparada pelo governo baiano, cujas intervenções foram feitas pela Secretaria da Saúde do Estado (SESAB), com um montante de, aproximadamente, R$407 mil. "Eu quero destacar a requalificação completa do hospital, foi uma obra muito bonita e bem feita, com detalhes como a geração de energia solar na cobertura do estacionamento. Foi uma obra feita com muito capricho", afirmou o governador Rui Costa.

Nas intervenções feitas no mercado municipal , o investimento foi de R$2,1 milhões. O equipamento comercial conta com 18 boxes, de 20 metros quadrados cada, e espaços para abrigar quatro restaurantes, além de setor administrativo e área de convivência. "Nós fizemos uma reconstrução do mercado, que é um espaço da agricultura familiar, é onde os produtores vão comercializar seus alimentos", completou o governador.

O município de Santana também foi contemplado com um sistema simplificado de abastecimento de água, no assentamento de Jacarandá. Cerca de 246 famílias foram beneficiadas pela iniciativa, que contou com um investimento total de R$832 mil. O governador autorizou convênio no âmbito do Programa Bahia Produtiva no valor de R$ 943 mil, beneficiando quatro associações. Além disso, O governador Rui Costa destacou que a pavimentação em tratamento superficial duplo, com capa selante, foi feita no trecho de 1,6 quilômetro do acesso do bairro Alto de Santana à BA-172, com recursos da ordem de R$ 781 mil, beneficiando cerca de 26 mil habitantes.

