Copo de bombeiros extinguiu incêndio florestal em Barreiras

A Guarnição de Combate a Incêndio Florestal (GCIF), formada por 12 bombeiros militares especializados em prevenção e combate a incêndios florestais, e militares do 17º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM) atuaram nos últimos dias no combate ao incêndio nas Serras do Saco e do Mimo, em Barreiras. Na terça-feira (24), a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), através do Programa Bahia Sem Fogo, deslocou uma aeronave para sobrevoo da área, quando foi detectada a inexistência de focos de queimadas. Segundo o capitão BM Murilo Rocha, a aeronave continua no local para atuar em caso de reignição do fogo.

“A principal técnica de combate realizada foi o isolamento das áreas de fogo por meio de aceiros progressivos. Adotamos também a técnica de resfriamento com a utilização da moto bomba d’água Mini Striker, para frear o avanço do fogo sobre áreas próximas à rede de alta tensão, fazendas e estabelecimentos comerciais. Entretanto, as movimentações do ar, fortes e constantes, dificultaram a ação de combate, reativando pontos quentes, e também transportando materiais incandescentes para áreas não afetadas,” explicou o capitão.

O trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros para o combate ao incêndio nas serras foi evidenciado pelo secretário do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira. “Estamos acompanhando diariamente e participando ativamente das estratégias de enfrentamento aos incêndios florestais. Nossa atenção é redobrada, especialmente pelos alertas emitidos por nossa equipe técnica, para o aumento das ocorrências de queimadas nos próximos meses. Pedimos uma especial atenção da população baiana, principalmente das regiões do Oeste e Chapada Diamantina, que lideram as ocorrências de incêndios florestais no Estado. Um fogo iniciado descuidadamente, criminoso ou não, ao encontrar uma condição favorável, se espalha facilmente e torna-se de difícil controle”, explicou.

O Oeste lidera em números de focos de incêndio identificados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) na Bahia. Segundo os dados do satélite de referência Áqua Terra, o município de Formosa do Rio Preto apresentou 442 focos de calor de janeiro a setembro deste ano, com 11,1% das ocorrências do Estado. Logo em seguida, também no Oeste, aparece São Desidério, com 337 focos, 8,5% das ocorrências no Estado. Em toda a Bahia, o número de focos de queimadas de janeiro a setembro deste ano já ultrapassa em 28% em relação ao mesmo período do ano passado.

Bahia Sem Fogo - As ações de prevenção e combate aos incêndios florestais na Bahia se tornaram mais efetivas a partir de 2010, com a criação do Bahia Sem Fogo, programa coordenado pela SEMA, que integra o Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais da Bahia, formado por representantes de secretarias estaduais, instituições municipais e federais. De acordo com o secretário da SEMA, o Bahia Sem Fogo atua na prevenção às queimadas, promovendo cursos para formação de peritos, treinamento de brigadistas, reuniões e oficinas com as comunidades rurais, campanhas de prevenção, sensibilização e educação ambiental e a organização de subcomitês. “A SEMA distribui também equipamentos de proteção individual, transporte e suprimentos para as equipes de campo, pagamento de diárias para servidores e motoristas e locação de veículos e aeronaves”.

adblock ativo