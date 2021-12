Cooperativa de leite investe R$ 1,5 milhão em Barreiras

A Cooperativa dos Produtores de Leite (Cooperleite), do Oeste da Bahia, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) assinaram, nessa terça-feira (19), protocolo de intenções para a implantação da unidade que fará beneficiamento e processamento de leite, em Barreiras. A estimativa de investimentos é de até R$ 1,5 milhão, com previsão de gerar 50 empregos diretos e capacidade de produção em torno de 500 mil litros de leite por ano.

O documento foi assinado pelo governador em exercício e secretário da SDE, João Leão, durante o II Encontro da Cadeia Produtiva do Leite do Oeste da Bahia. “Rodamos todo o Estado atraindo investimentos e incentivando novos negócios para proporcionar a criação de emprego e fomentar a renda do povo baiano. É muito importante fomentarmos a cadeia do leite, responsável pelo sustento de tantas famílias no interior”, disse o gestor.

