Confira vagas de emprego no SineBahia

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) oferece vagas de emprego para quinta-feira (20). Os interessados deverão comparecer à sede do SineBahia do seu município, munidos de Carteira de Trabalho, RG, CPF, comprovante de residência e certificado de escolaridade, além de certificados de cursos, se assim desejar. As vagas listadas abaixo são apenas algumas das disponíveis. Para consultar a lista completa, o trabalhador deve comparecer à unidade de sua cidade.

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SALVADOR (20/02)

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência como ajudante de carga/descarga e de depósito, auxiliar de expedição, de logística, de produção, de limpeza ou similar

Salário 1.188,00 + Benefícios

10 VAGAS

ARTE-FINALISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir curso de Design

01 VAGA

COORDENADOR DE CURSO

Ensino Superior completo em Pedagogia com Pós-graduação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

COORDENADOR DE CURSO

Ensino Superior completo em ADM com Pós-graduação

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 3.000,00 + Benefícios

01 VAGA

GRAVADOR DE JÓIAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.066,00 + Benefícios

01 VAGA

MARCENEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.822,20 + Benefícios

02 VAGAS

PIZZAIOLO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 1.300,00 + Benefícios

01 VAGA

PSICÓLOGO CLÍNICO

Ensino Superior completo em Psicologia com Pós-graduação e CRP (Conselho Regional de Psicologia) ativo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

Salário 2.500,00 + Benefícios

01 VAGA

RELOJOEIRO/PREPARAÇÃO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com conserto de relógios mecânicos e digitais

Salário 1.066,00 + Benefícios

03 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CNH ‘B’, vivência em vendas de veículos novos e usados em concessionária de veículos

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em vendas no balcão de peças

Salário 1.045,20 + Benefícios

01 VAGA

COZINHEIRO CHEFE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência na área de autopeças

01 VAGA

MECÂNICO DE BICICLETAS

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência em manutenção de motocicletas

Salário 1.174,89 + Benefícios

02 VAGAS

SUBCHEFE DE LOJA/OPERAÇÕES COMERCIAIS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência no ramo alimentício

Salário 1.422,00 + Benefícios

04 VAGAS

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior cursando em Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou Análise e Desenvolvimento - A partir do 4º sem

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir habilidade com Excel avançado, vivência em programação (c##. net php/html, javascript, css, vba, banco de dados (sqlserver e mysql))

Salário 2.240,65 + Benefícios

01 VAGA

BORRACHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir vivência com veículos pesados (carretas, guindastes e afins)

01 VAGA

MANICURE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir cadastro MEI, vivência e curso na área

02 VAGAS

VAGAS EXCLUSIVAS PARA LAURO DE FREITAS (20/02)

CONSULTOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

Ensino Superior completo em ADM ou MKT

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’ e apresentar portfólio da empresa a fim de conquistar novos

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS (20/02)

SERVENTE DE CAMPO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

ATENDENTE DE LOJA (ESTÁGIO)

ensino Médio cursando

Obrigatório possuir disponibilidade para estagiar pela manhã

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

SUPERVISOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir veículo e CNH ‘AB’

01 VAGA

COSTUREIRA

Ensino Médio incompleto

Experiência com estofado – Apresentar carta de referência

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

MECÂNICO INDUSTRIAL

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Obrigatório possuir cursos NR 10, NR 35, Eletricista de redes de distribuição e outros direcionados a função

50 VAGAS

BLASTER

Ensino Fundamental completo

Obrigatório possuir curso de Blaster

11 VAGAS

OPERADOR DE CALDEIRA

Ensino Médio completo

Experiência na função – Apresentar carta de referência

Obrigatório possuir curso NR 13

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Técnico completo em Elétrica, Eletrotécnica, Eletroeletrônico

Experiência na área de indústria– Apresentar comprovação

Obrigatório residir em Valença

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA JEQUIÉ (20/02)

FISIOTERAPEUTA

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

FONOAUDIÓLOGO

Ensino Superior completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS EXCLUSIVAS PARA ITABUNA (20/02)

INSPETOR DE DISCIPLINA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência

05 VAGAS

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de eletro e móveis

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

AUXILIAR CONTÁBIL

Ensino Superior completo em Ciências Contábeis ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área de controladoria e auditoria

01 VAGA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em ADM ou Economia

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área financeira, contas a pagar e conhecimento em Excel

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Superior incompleto em Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir vivência na área fiscal

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir veículo (carro ou moto), CNH ‘A’ ou ‘B’ e vivência com vendas no setor de transportes

01 VAGA

ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Ensino Superior completo em Análise de Sistemas ou Ciência da Computação

Experiência mínima de 06 meses com desenvolvimento de sistema WEB

01 VAGA

adblock ativo