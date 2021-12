Clima seco dificulta ação de bombeiros no combate a incêndios em Barra

Completando o 15º dia de combate aos incêndios que atingem a região do município de Barra, no Oeste da Bahia, os bombeiros explicam que o clima seco e as temperaturas altas dificultam o combate ao incêndio florestal.

>> Aeronaves sobrevoam a região de Barra para combater incêndio em área de vegetação

De acordo com o Climatempo, este sábado, 3, conta com máximas de 38° em Barra e sem previsão para chuva para os próximos 15 dias. O incêndio já é considerado pelas autoridades locais o maior da história da cidade. No entanto, não há registro de feridos.

Em comunicado, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) pediu aos moradores que evitem atear fogo de forma indiscriminada, como para a limpeza de terreno. Com esse tipo de ação, a probabilidade do fogo se alastrar é muito grande e, consequentemente, atingir outras áreas e causar novos incêndios.

