Cerca de 40 mil unidades de cigarro e outros produtos contrabandeados são apreendidos em Barreiras

Foram apreendidos na noite desta segunda-feira, 26, 40 mil unidades de cigarro, provenientes do Paraguai, além de roupas e bolsas falsificadas de marcas renomadas, celulares e acessórios para celulares, como fones, capas e películas. Os materiais foram encontrados no bagageiro de um ônibus interestadual, que fazia a linha São Paulo (SP) X Remanso (BA). O flagrante foi registrado no KM 800 da BR-242, trecho do município baiano de Barreiras.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após a fiscalização e apreensão da mercadoria, os agentes tentaram identificar o proprietário, mas sem sucesso. O motorista do ônibus relatou que a bagagem já estava no bagageiro antes do início de seu serviço.

O material apreendido (103 eletrônicos, 10 celulares, 1482 peças diversas e 40.000 unidades de cigarro), foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Barreiras para os procedimentos cabíveis e demais investigações.

