Centro de Treinamento da ABAPA promove cursos de capacitação

O Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia, da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA), em parceria com a Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB), têm levando aos seus associados temáticas atualizadas e ministradas por profissionais com conhecimento técnico e abrangente em suas áreas de atuação, através de cursos, palestras e workshops. Para novembro, o centro já está com inscrições abertas para os cursos NR 13.8 Aplicação de Agrotóxico, Operação de trator e plantadeira e A.M.S Básico. Os interessados devem acessar o site da entidade, pelo endereço https://abapa.com.br/projeto-centro-de-treinamento.

No final de outubro, o Centro de Treinamento promoveu o curso de E-Social Contábil e Jurídico, nos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, com parceria e certificação do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB). Esse curso, do qual participaram profissionais ligados às áreas de Recursos Humanos e Contabilidade das fazendas, produtores agrícolas, contadores e advogados, abordou as perspectiva do impacto e das mudanças trazidas pelo E-Social, nos âmbito contábil e jurídico das organizações.

“Em um dos nossos pilares de atuação está a preocupação com a capacitação e profissionalização de quem trabalha na cadeia do algodão”, afirma o presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato. O centro conta com o apoio de empresas e universidades, além da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães.

