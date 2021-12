Centro de Análise de Fibras da ABAPA atesta a qualidade do algodão baiano para o mercado internacional

O Centro de Análise de Fibras da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) atinge a marca de um milhão de análises na safra 2016/2017. Responsável pela classificação e por atestar a qualidade do algodão baiano, o equipamento é considerado um dos maiores laboratórios do gênero da América Latina, tendo ficado ranqueado entre os dez melhores do mundo nas quatro últimas rodadas de testes realizadas pela Padronização Comercial dos Instrumentos de Testes de Algodão (CSITC). Implantado no município de Luís Eduardo Magalhães, no Oeste da Bahia, o centro foi modernizado entre 2013 e 2014, tendo a sua capacidade aumentada, passando a analisar até 18 mil amostras de algodão por dia, com entrega dos resultados em 24 horas.

Desde o início de junho, a partir da colheita do algodão, os produtores começaram a encaminhar as amostras para a sede do Centro de Análises de Fibras da ABAPA para serem classificadas e separadas, conforme características essenciais para o uso do setor têxtil. Quesitos como comprimento, resistência, uniformidade e reflectância da fibra são avaliados no teste. O gerente do Centro, Sérgio Brentano, explica que a classificação é essencial para especificar a qualidade, dando suporte em relação à decisão para onde e para quem a fibra será comercializada. “Para o produtor, o trabalho de classificação é o que vai determinar se um lote de algodão será vendido para uma indústria que fabrica uma camisa com texturas mais ou menos finas, calças jeans, roupa de cama ou usos menos nobres, como tapetes, estofados ou pano de chão”, explica.

O trabalho da ABAPA é fundamental para nós, produtores, que podemos garantir a qualidade do nosso algodão para o mercado conquistando, a cada safra, o reconhecimento dos compradores e valorizando o nosso produto até mesmo no mercado internacional

O Grupo Mizote, um dos principais produtores de algodão da Bahia, por exemplo, encaminhou cerca de 20 mil amostras para análise, cada um representando um fardo de 17 arrobas da fibra, que será comercializada no mercado internacional para países como Bélgica e Paquistão. “O trabalho da ABAPA é fundamental para nós, produtores, que podemos garantir a qualidade do nosso algodão para o mercado conquistando, a cada safra, o reconhecimento dos compradores e valorizando o nosso produto até mesmo no mercado internacional”, enaltece o agricultor Paulo Mizote, produtor de algodão há 20 anos.

EQUIPAMENTO - A ABAPA possui um dos dois centros na Bahia com condições para analisar as características intrínsecas da fibra - comprimento, alongamento, resistência, uniformidade, reflectância, amarelamento, maturidade, grau da folha e índice de fiabilidade – graças ao equipamento chamado de HVI (High Volume Instruments, da sigla em inglês). As unidades realizam, também, as classificações extrínsecas por meio de classificação visual, baseadas nas caixas de algodão padrão utilizadas como referências mundiais. “Com os HVI, instalados pelos agricultores associados por meio da ABAPA, cumprimos o que é recomendado por mercados mais exigentes, sendo também um parâmetro para melhorar cada vez mais a qualidade da fibra, que já é uma referência de qualidade dentro e fora do Brasil, agregando ainda mais valor ao algodão e aumentando a rentabilidade do produtor baiano”, analisa o presidente da ABAPA, Júlio Cézar Busato.

REFERÊNCIA EM ANÁLISE - O Centro de Análise de Fibras da ABAPA passou a integrar, em 2016, a uma rede de 14 laboratórios de certificação de algodão espalhados pelo Brasil, coordenados pelo Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA). Em setembro deste ano, técnicos do CBRA realizaram visita técnica no Centro da ABAPA para acompanhar os procedimentos operacionais e administrativos, comparando-os aos parâmetros do programa de qualidade Standard Brasil HVI (SBRHVI), desenvolvido pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). A cada 200 amostras, uma é reavaliada pelo CBRA para garantir o controle de qualidade do Centro de Análises da ABAPA.

