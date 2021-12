Cavalo é resgatado após cair em vala de dois metros em Barreiras

Um cavalo foi resgatado na manhã desta terça-feira, 13, depois de cair em um canal com cerca de dois metros de profundidade, no bairro Vila Dulce, em Barreiras, no extremo oeste do estado.

O animal foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA). A ocorrência aconteceu na rua Custódio Moreno, por volta das 9h40 e os bombeiros precisaram utilizar um tripé, além de colocar em prática um mecanismo de içamento e cintas idealizadas por um bombeiro da unidade para retirar o animal da vala.

Logo após o resgate, o cavalo, que sofreu ferimentos leves, foi devolvido ao proprietário. O homem contou que o animal estava pastando em local fechado, mas foi solto por alguém e, após sair em disparada, caiu no canal.

adblock ativo