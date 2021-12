Casal é preso com mais de 15 kg de drogas em Luís Eduardo Magalhães

Um casal foi preso com 15,5 kg de drogas na quarta-feira, 16, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (LEM), no Extremo Oeste baiano, por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado.

Os policiais foram até o bairro de Mimoso 3, após denúncias anônimas sobre uma mulher que estaria utilizando um veículo para entregar drogas. Conforme informações da Polícia Militar, ela comercializava os entorpecentes para o companheiro.

No local, a suspeita foi flagrada com uma parte dos entorpecentes e informou que guardava mais em um imóvel, onde morava com o marido, no bairro de Jardim das Acácias. O suspeito foi encontrado e também foi preso em flagrante.

Ao todo, com o casal foram apreendidos sete quilos de maconha, seis quilos de cocaína, dois quilos e meio de crack, uma balança, dois celulares e um veículo.

Com isso, a dupla e os materiais foram apresentados no Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) da cidade. Autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico, o casal segue à disposição da Justiça.

Recôncavo Baiano

Também na quarta-feira, 16, quatro suspeitos de tráficos foram localizados pelas equipes da 20ª CIPM (Santo Amaro), durante rondas ostensivas na cidade de Amélia Rodrigues. O grupo vendia drogas na rua da Pedreira, no bairro de Rimueta, conforme informações da Polícia Militar.

Com eles foram apreendidos 85 pinos de cocaína, 27 recipientes com crack, 70 porções de maconha, duas munições, R$ 120, um facão e um blusão rajado. O quarteto foi encaminhado para a Delegacia Territorial (DT) da cidade. Eles foram autuados por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Um dos indivíduos possui passagens pelo mesmo crime e porte ilegal de arma.

adblock ativo