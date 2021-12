Carnaval de Barreiras volta a ser realizado

Depois de dois anos sem Carnaval, o município de Barreiras volta a sediar a folia, marcada para o período de 9 a 13 de fevereiro. No comando da festa, batizada de Barreiras Folia 2018, estarão o Araketu, Armandinho, Daniela Mercury e Margareth Menezes, entre outras atrações. Neste ano, os foliões terão três pontos principais para curtir a festa: os circuitos Agnaldo Pereira, que abrigará os trios elétricos, grandes blocos e camarotes; Zé Hermes, onde acontecerá o Carnaval cultural e o desfile dos blocos tradicionais; e o Rio de Ondas, que será instalado no balneário Três Bocas.

A chefe de gabinete e membro da Comissão Permanente de Eventos (CPE), Marileide Carvalho, destaca que a segurança dos foliões e dos trabalhadores está entre as maiores preocupações do poder público, além da consolidação do Barreiras Folia como o maior Carnaval do interior da Bahia. “O nosso intuito vai além do resgate do Carnaval de Barreiras, que planejamos com antecedência para trazer de volta o público de Brasília, Goiânia, Palmas e região do Oeste baiano, promovendo a maior e melhor folia que a cidade já teve”.

Com o objetivo de orientar os comerciantes sobre as atividades durante o Barreiras Folia 2018, a Prefeitura de Barreiras, através da CPE, se reuniu com donos de bares, restaurantes, lojas de conveniência e lanchonetes que atuarão nos circuitos Aguinaldo Pereira e Zé de Hermes para esclarecer dúvidas e orientar as atividades comerciais durante o evento. Brevemente, conforme Rider Castro, membro da CPE, será publicado um decreto municipal tratando especificamente das regras de utilização do espaço público, comércio de alimentos e bebidas, fechamento da avenida e mudanças no trânsito.

“A gente entende que as atividades comerciais são muito dinâmicas e que muitos comerciantes precisam se preparar para atender os consumidores neste período de modo diferenciado, como substituir os materiais perfuro cortantes por descartáveis e não utilizar embalagens de vidro. Essa reunião é o momento de destacar essas orientações iniciais”, explicou. Por meio de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), os comerciantes poderão participar gratuitamente de cursos gratuitos com foco no atendimento aos turistas. A comissão deverá também realizar encontros com comerciantes, barraqueiros e ambulantes.

Interdição da BR-242

Começou na quarta-feira (10), a interdição da BR 242, no perímetro que compreende o Circuito Aguinaldo Pereira. No local, será montada a estrutura de barracas e camarotes que atenderão ao público do Barreiras Folia 2018. A expectativa do Governo Municipal é desmontar a estrutura e liberar a pista no dia 28 de fevereiro. Nos dias de festa, 20 agentes e guardas de trânsito trabalharão nos circuitos Aguinaldo Pereira, Zé de Hermes e Três Bocas. As atividades incluem o fechamento das avenidas e ações de coordenação do trânsito durante os cinco dias da festa de momo. Nas avenidas ACM e Clériston Andrade, o acesso dos veículos será apenas das 08h às 14h. Na área do Circuito Zé de Hermes, onde acontece o Carnaval Cultural, o trânsito será interrompido a partir das 12h, apenas no período da festa.

Rotas Alternativas

No sentido Salvador – Brasília, o tráfego seguirá da Rua Paulinho Coité (ao lado da Câmara de Vereadores), seguindo pela Avenida José Bonifácio até a Rua 8 de maio, passando pela Rua Marechal Deodoro, Coronel Magno e seguindo até a Avenida Benedita Silveira. No sentido Brasília – Salvador, o tráfego seguirá pela Avenida Benedita Silveira, seguindo pela Rua Coronel Magno até a Avenida José Bonifácio, a Rua Paulinho Coité, chegando até a BR-242 (saída para Salvador)

