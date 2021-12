Capacitação marca início dos trabalhos para a recuperação de nascentes em São Desidério

Um treinamento voltado para a capacitação dos técnicos marcou o início do projeto de recuperação de nascentes em São Desidério, desenvolvido pelos agricultores baianos em parceria com o município. Na parte prática do curso, que acontece até sexta-feira (02), será executado o trabalho de recuperação e proteção de uma nascente que fica na localidade de Jataí, a 24 km da sede de São Desidério. A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (ABAPA) e Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA) integram o projeto ao investirem inicialmente cerca de R$ 67 mil para apoiar na recuperação de 16 nascentes em 11 comunidades rurais de São Desidério.

Em um diagnóstico executado pelo município, foram levantadas que as principais causas de degradação das nascentes são o pisoteio do gado e o assoreamento. Para o secretário de Meio Ambiente de São Desidério, Joacy Carvalho, é fundamental o apoio dos agricultores para que o município consiga expandir o projeto para todo o município. “Com o apoio dos agricultores, faremos em 20 dias o que não conseguimos em 20 anos. Estamos, todos juntos, recuperando vidas, pois água é vida. Mais do que preocupados, vamos trabalhar na prática com a preservação ambiental e inserir a sustentabilidade em nosso município”.

Ao representar a ABAPA, o diretor executivo Lidervan Morais, reafirma que as entidades de agricultores estão abertas para o desenvolvimento de projetos da área ambiental que façam a diferença, a exemplo do programa executado pelo município de São Desidério. A parceria com os agricultores prevê a recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APP’s), em mais de 80 hectares com um perímetro de 17.870 metros que abrange as nascentes localizadas nas comunidades de Alegre da Pontezinha, Cabeceira do Salto, Alegre, Conceição de Baixo, Marias, Boqueirão do Palmeiral, Estiva, Canabravão, João Rodrigues, Baixa Bonita e Pindaíba, conforme cronograma previamente estabelecido.

