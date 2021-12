Caminhoneiro é preso com CNH estrangeira falsa em Muquém do São Francisco

Um caminhoneiro foi preso após apresentar CNH estrangeira falsa na noite desta terça-feira, 30, no Km 653 da BR 242, trecho do município de Muquém do São Francisco, na Região Oeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caso aconteceu por volta das 21h. Policiais faziam comando de fiscalização na rodovia, quando visualizaram um caminhão parado no acostamento. Foram solicitados os documentos de porte obrigatório.

Após realizada a consulta nos sistemas da PRF, foi verificado que o motorista de 33 anos não possuía registro no banco de dados do Brasil, portanto não era habilitado. Os policiais verificaram também que o homem possuía cadastro de infrações de trânsito por Dirigir veículo sem possuir CNH, o que elevou o grau de suspeita sobre a autenticidade do documento.

Questionado, o condutor informou ter pago a quantia de R$ 6 mil pela aquisição da CNH há um ano na cidade de Luís Eduardo Magalhães. O documento falsificado permitia dirigir moto, carro, ônibus e até caminhão de grande porte.

Ainda conforme a PRF, tendo em vista os indícios de se tratar de documento falso, o condutor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial para formalização dos procedimentos cabíveis.

